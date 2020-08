Yannick Jadot prépare le terrain pour une candidature à l’Elysée

Ira ? Ira pas ? En tout cas, la présidentielle, Yannick Jadot s’y prépare. Alors que les journées d’été coorganisées par six partis écologistes ont débuté jeudi 20 août, le député européen Europe Ecologie Les Verts (EELV) a martelé ces derniers jours que l’écologie serait en passe de triompher lors de la prochaine élection présidentielle. Reste à savoir qui EELV soutiendra. Et c’est là que Yannick Jadot entre en scène, en avançant ses pions dans plusieurs interviews accordées cette semaine.

Ce vendredi 21 août, interviewé sur BFMTV, Yannick Jadot, a confirmé qu’il préparait sa candidature à la présidentielle, après avoir tourné autour du pot quelques minutes. « Je m’y prépare car c’est une responsabilité extrêmement lourde mais Europe Ecologie Les Verts prépare le cadre de cette candidature », lâche-t-il. « Nous avons une responsabilité, celle de redonner un projet commun à ce pays, […] on a besoin de reconstruire un enthousiasme dans notre pays », a-t-il ajouté.

Une victoire des écologistes, donc. Et s’ils peuvent se rassembler derrière sa candidature, c’est encore mieux. Auprès de l’AFP, dans une interview accordée jeudi, Yannick Jadot ne cachait pas non plus ses ambitions : « A ce stade, je me prépare à l’élection présidentielle […] Si les écologistes ont la conviction, la détermination et l’ambition de porter une candidature pour 2022, je pourrai, si les conditions sont réunies, faire acte de candidature ».

« On se prépare à la prise du pouvoir » : les idées des écolos progressent dans les hautes sphères de l’Etat

Un projet présidentiel auquel il compte associer la gauche qui, selon ses mots, s’est « écologisée » : « Je souhaite que la candidature écologiste, en 2022, intègre toute cette partie de la gauche qui s’est écologisée, et c’est notamment le cas d’une bonne partie du Parti socialiste. » Concernant une éventuelle alliance avec Jean-Luc Mélenchon, le député place la décision entre les mains de la France Insoumise : « Ce sera la responsabilité de Jean-Luc Mélenchon et de La France insoumise de savoir ce qu’ils font par rapport à cette candidature. »

Candidat EELV à la présidentielle ?

Dès mercredi, dans une interview à « Libération », il laissait déjà entendre qu’il se préparait à porter les couleurs d’une alliance pour l’écologie lors de la prochaine élection présidentielle, réaffirmant auprès du quotidien sa « détermination » à présenter sa propre candidature « au vote des militants » de son parti.

Yannick Jadot Vs Eric Piolle : qui c’est le plus fort chez les Verts ?

« La victoire en 2022 des forces écologistes et humanistes est possible », le but étant de « battre Macron et Le Pen et de faire gagner l’écologie sociale contre le libéralisme technocratique et l’extrême droite ». Pour Yannick Jadot, une chose est sûre : il faut que l’écologie ait son candidat avant la fin de l’année. « L’écologie politique doit avoir sa candidature et lancer la construction de son projet avant le mois de janvier, pour prendre le temps de rassembler très largement. »

Être choisi par les militants, c’est bien ce pour quoi Yannick Jadot annonce se battre en dénonçant le système des primaires comme étant « une machine à diviser ». Interviewé par l’AFP sur le sujet, il a dénoncé les « petites phrases qui ont fait tant de mal à l’écologie politique », rejetant du même coup toute opposition entre différents candidats. « Ne nous laissons pas perturber par des divisions internes, par un climat délétère qui pourrait s’installer. Je crois à la victoire de l’écologie en 2022 », a-t-il réaffirmé ce vendredi auprès de BFMTV.