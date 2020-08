une offre de reprise va sauver plus de 2 600 emplois

C’est un soulagement pour les salariés de Camaïeu. Le tribunal a accepté une offre de reprise de la marque de prêt-à-porter, qui était placée en liquidation judiciaire. Les syndicats attendent la pause pour annoncer la nouvelle aux salariés. « L’offre qui maintient le plus d’emplois a été choisi. Plus de 2 600 emplois seront préservés sur les 3 100 salariés de Camaïeu« , explique la journaliste Alix Guiho.

La Financière Immobilière bordelaise a les reins solides. Ce fonds d’investissement a déjà racheté 22 galeries Lafayette il y a deux ans. Les salariés parlent d’un choix humain. « Malgré tout, plus de 500 emplois vont disparaître et 120 vont fermer partout en France et dans le monde« , précise la journaliste, en duplex depuis Roubaix (Nord), ville qui abrite le siège de l’entreprise de prêt-à-porter.

