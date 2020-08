Voilà quelques années, j’entendis un étranger dire que « les Français sont cupides ». On ne s'y attend pas à celle-là. D'habitude, il y a un French Bashing pour expliquer que « les Français sont, au choix : 1° sales, 2° arrogants, 3° paresseux ». Mais « 4° cupides » … ! Celle-là me semblait bien la meilleure ! Il faut dire que, dans mon gauchisme et mon universalisme alors, je ne voulais voir « mon pays » (qui ne « méritait » d'être « mon pays » « que » dans la (…)

–

Société







Source link