le port du masque en entreprise en débat

Marcher, grimper, transporter, dans un entrepôt de Challans, en Vendée, pas facile d’adapter son travail aux règles sanitaires. Alors, pas le choix, le masque y est obligatoire. La mesure est plutôt bien acceptée. « On n’est pas trop nombreux dans l’entreprise, alors ça reste encore raisonnable, mais il vaut mieux avoir le masque sur le visage par respect pour les autres personnes et pour éviter que le virus se propage trop vite », témoigne un préparateur de commandes.

Dans les bureaux, autre méthode : la distanciation. Les postes sont éloignés, les équipes réduites, le masque ou la visière, c’est donc uniquement dans les couloirs. Pour des responsables commerciaux, difficile de faire autrement. Pour le moment, l’entreprise obéit à un protocole sanitaire sur-mesure, hérité du confinement et toujours adapté selon sa directrice, qui estime qu’il faut « rester pragmatique et avoir du bon sens ». Au Medef, on milite donc pour moins de règles et plus de souplesse. Même son de cloche du côté des syndicats, qui demandent au gouvernement de faire confiance aux salariés.

