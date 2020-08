Steve Bannon, ex-conseiller ultraconservateur de Trump, inculpé de détournement de fonds

Les autorités américaines annoncent ce jeudi 20 août l’arrestation de Steve Bannon, l’ancien conseiller politique de Donald Trump, créateur du site d’information ultraconservateur Breitbart, selon une information de l’agence Associated Press relayée par les médias américains.

Il est accusé d’avoir monté un mécanisme frauduleux de collecte de dons en ligne, via l’organisation We Build The Wall, qui réunissait des fonds pour la construction du mur promis par Donald Trump entre le Mexique et les Etats-Unis.

Steve Bannon avait été nommé conseiller par Donald Trump au début de son mandat, une fonction qu’il a occupée de janvier à août 2017.

Plus d’infos à venir