On vient d'apprendre que l'Opposant de Poutine Navalny aurait été empoisonné et serait en soin intensifs. Ce personnage politique est souvent présenté comme l'opposant principal de Poutine par les médias occidentaux. Enquête Qui est Alexeï Navalny ? En 2007, il est exclu du mini-parti libéral et pro-occidental Iabloko pour ses participations aux marches russes, rassemblement annuel de l’extrême-droite. En 2010, il est parrainé par Michael McFaul, futur ambassadeur (…)

–

International







Source link