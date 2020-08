Macron exclut tout reconfinement général, ne voulant pas « mettre le pays à l’arrêt »

« On ne peut pas mettre le pays à l’arrêt. » Interrogé par « Paris Match » sur la probabilité d’un reconfinement pour lutter contre l’épidémie de Covid-19, Emmanuel Macron a estimé que des « stratégies très localisées » seraient favorisées, « comme ce qui s’est passé en Mayenne, et allant jusqu’à un reconfinement ciblé qu’on pourrait instaurer si la situation l’imposait ».

« Il est trop tôt pour dire si la France fait face à une deuxième vague »

« Les dommages collatéraux d’un confinement sont considérables », affirme-t-il dans l’édition du 19 août du magazine :

« Le risque zéro n’existe jamais dans une société. Il faut répondre à cette anxiété sans tomber dans la doctrine du risque zéro. »

Progression inédite des cas

« Les Français ont une anxiété légitime, liée au virus, que l’on doit accepter. On vit en temps réel un phénomène épidémique totalement neuf », déclare aussi le chef de l’Etat depuis son lieu de vacances, le fort de Brégançon, dans le Var.

« Nous devons lui donner un cadre, permettre aux scientifiques d’avancer, accélérer sur les vaccins, garantir leur accès, apporter la meilleure réponse sanitaire compte tenu de ce que l’on sait, tester, tracer, isoler, organiser nos urgences, prévenir, généraliser le port du masque lorsque c’est nécessaire. »

La France a dépassé ces dernières vingt-quatre heures les 3 700 nouveaux cas de Covid-19, une progression inédite depuis mai, selon les chiffres publiés le 19 août par la direction générale de la santé.

Face à l’augmentation des cas, plusieurs villes ont décidé de rendre le port du masque obligatoire dans certaines rues ou certains quartiers. A Toulouse et Nice, 4e et 5e villes de France, le masque sera obligatoire dans l’ensemble de la ville, à partir du vendredi 21 août pour la première et dès ce jeudi pour la seconde.