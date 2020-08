Macron et Merkel à Brégançon, ou l’Europe au pied du mur

On pourrait parler d’une énième rencontre, d’un pas de deux du tandem Paris-Berlin, de cet axe franco-allemand, à l’équilibre instable, qui tient l’Europe à bout de bras, ce continent fragile, traversé par tant de forces centrifuges. Et pourtant, ce qui se joue à Brégançon entre Angela Merkel et Emmanuel Macron est historique.

Au-delà des péripéties que doit affronter la Communauté européenne depuis sa création, les deux chefs d’Etat ont désormais une conscience aiguë que la grande question qui leur est posée est : veut-on enfin, oui ou non, faire de l’Europe une grande puissance capable de peser réellement sur l’échiquier international ? Ou a-t-elle l’intention de rester un figurant, certes sympathique, condamné à n’être qu’un marché de libre-échange, une simple plateforme où circulent biens et personnes, au risque de se déliter jusqu’à extinction des feux ?

Le spectre des années trente n’est pas si loin. Rappelez-vous, l’effondrement de la Société des Nations, les conflits de territoires, qui ont conduit au conflit dévastateur de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd’hui, les signaux qui nous parviennent de la mer Egée, du Sahel, du Liban, de Biélorussie, sont des alertes claires d’un monde en ébullition. Hautement dangereux, et plus seulement à cause du terrorisme islamiste ou de la crise liée au Covid-19. Or, que ce soit dans les eaux grecques, où la Turquie cherche ouvertement l’incident militaire en lançant des recherches pétrolières, sous escorte d’une armada guerrière, ou au Mali, où un quarteron de hauts gradés balaie sans coup férir un régime à bout de souffle, au risque de provoquer des répliques dans les Etats voisins, la France est en première ligne, seule, toujours, héroïque ou imprudente selon les uns ou les autres. Et que font ses partenaires ? Ils jouent les observateurs, les petits témoins de l’Histoire qui se déroule sous leurs yeux.Face à la dictature, la solitude des Biélorusses

Cet exercice en solo a des allures de voie sans issue. Les Allemands ont compris que la nécessité d’une Europe-puissance est devenue un impératif vital pour leurs propres intérêts économiques. Certes, rien n’est simple pour eux. Comment résister aux ambitions hégémoniques d’Erdogan, sur le pourtour méditerranéen, avec le retour du mythe du califat ottoman, quand trois millions d’immigrés turcs participent au succès de leur économie ? Comment soutenir les mouvements d’émancipation en Biélorussie sans froisser le Kremlin ? Même chose pour la France en Afrique. Comment ne pas applaudir le coup d’Etat au Mali, que personne n’avait pronostiqué, essentiellement pour rassurer les Etats voisins, Niger, Burkina Faso, Tchad, alors qu’en coulisses on se satisfait à mots couverts d’un changement de régime honni par la population ?

La tandem Merkel-Macron sait que l’Europe est prise dans une gigantesque toile d’araignée, où coexistent les radins du Nord, les cigales du Sud, les réticents de l’Est. Et tant d’autres forces qui rêvent de son inexorable dissolution. Avec en tête de cortège, les Etats-Unis de Trump, la Chine de Xi Jinping et la Russie de Poutine. L’Europe a-t-elle l’ambition de ne plus répéter les erreurs de l’Histoire, c’est-à-dire ne pas rester faible, ces erreurs qui l’ont conduite au chaos et à la tragédie, avant que les nationalismes actuels ne la transforment en vaste pétaudière ?

La rencontre de Brégançon n’est pas un aimable rendez-vous estival pour chefs d’Etat en mal de bronzette. C’est bien un moment clé de la diplomatie franco-allemande. Aussi important que les rencontres de Gaulle-Adenauer et Mitterrand-Kohl. Quels signes pourront bien donner les deux dirigeants actuels à leurs partenaires européens, mais aussi au monde, pour leur annoncer que l’ère des Bisounours était une impasse, que le temps des gentils conciliateurs était révolu ? Que l’Europe doit s’affirmer comme une grande puissance pour ne pas être condamnée au déclin ? Les Etats seront-ils capables de comprendre que leur intérêt n’est pas dans le repli sur eux-mêmes, mais bien dans l’affirmation de la force qu’ils représentent unis ? L’affaire n’est pas gagnée. Mais au moins, ces deux-là, si différents, l’ont compris. Emmanuel l’impétueux et Angela la précautionneuse jouent une partie qui dépasse leurs personnes. Et si leur message était entendu ?