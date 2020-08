L'Iran dévoile deux nouveaux missiles

DUBAI (Reuters) – Le ministre iranien de la Défense a annoncé jeudi la mise en service d’un missile balistique sol-sol d’une portée de 1.400 km et d’un nouveau missile de croisière, malgré les pressions des Etats-Unis, qui réclament l’arrêt du programme balistique de Téhéran.

« Le missile sol-sol, baptisé martyr Qassem Soleimani, a une portée de 1.400 km et celle du missile de croisière, appelé martyr Abou Mahdi, dépasse 1.000 kilomètres », a déclaré Amir Hatami, dans une allocution télévisée.

Le général Qassem Soleimani, qui commandait la force Al Qods, corps d’élite de l’armée iranienne, et Abou Mahdi al Mouhandis, chef d’une milice irakienne, ont été tués en janvier par un drone américain aux abords de l’aéroport de Bagdad.







challenges

Partager cet article: Tweet

Plus