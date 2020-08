Le Kosovo pourrait sauver la présidence de Donald Trump

Le président américain et républicain Donald Trump a beaucoup promis lors de la campagne pré-électorale avant les élections présidentielles de 2016. On attendait de lui un virage radical en matière de politique étrangère américaine. Pourtant, après avoir vaincu son adversaire, l'ancien président américain, Bill Clinton, et sa femme, Hillary, les choses se sont détériorées aux États-Unis. Immédiatement après son arrivée au pouvoir, et malgré les promesses de sa campagne électorale, (…)

–

Politique







Source link