DIRECT. « Vacances apprenantes », rentrée scolaire et #OnVousRépond… Regardez l’interview de Jean-Michel Blanquer au « 20 heures » de France 2

Ce qu’il faut savoir

Dans quelles conditions la rentrée 2020 va-t-elle se dérouler ? Comment les enseignants se préparent-ils à l’arrivée des élèves et à la reprise des programmes scolaires ? Comment le protocole sanitaire, imposé par l’épidémie de coronavirus, va-t-il pouvoir être respecté dans les établissements ? Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Education nationale, devrait répondre à ces questions sur le plateau de France 2, jeudi 20 août. Il est l’invité de Thomas Sotto lors du « 20 heures ».

Quelle rentrée en septembre ? Les grandes lignes du protocole sanitaire pour les établissements scolaires sont connues. Mais leur mise en application reste une source de questions et d’inquiétudes pour des parents d’élèves et certains enseignants. Un syndicat a d’ores et déjà demandé de décaler la rentrée de quelques jours afin de travailler sur la préparation du retour en classe.

Quel bilan pour les « vacances apprenantes » ? Des stages ou des colonies ont été organisés tout au long de l’été pour permettre aux élèves de revoir le programme de l’année scolaire passée, très perturbé par le confinement.

