un septuagénaire soupçonné d’agression sexuelle sur une fillette mis en examen et placé sous contrôle judiciaire

L’homme de 72 ans est accusé d’attouchements sexuels par une fille de 9 ans, dimanche dans un camping de Penmarc’h (Finistère). Il conteste les faits.

Un septuagénaire soupçonné d’agression sexuelle sur une fillette a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire, indique France Bleu Breizh Izel mercredi 19 août. L’homme de 72 ans est accusé d’attouchements sexuels par une fille de 9 ans, dimanche dans un camping de Penmarc’h, dans le Finistère.

La fillette a appelé le 17 avec son téléphone portable, avant même de prévenir ses parents, et leur a expliqué qu’un homme lui avait caressé la cuisse et le sexe par-dessus sa culotte. Ses parents et elle ont déposé plainte et une information judiciaire a été ouverte.

Grâce au signalement de la victime, le septuagénaire, un habitué du camping, a été interpellé le jour-même. Les premiers témoignages recueillis relatent des comportements problématiques, dont des regards appuyés envers les fillettes. L’homme, quant à lui, conteste les faits.