Les USA en quête de rachat

Les USA ont raté Russie 2018 après sept participations de suite

Le sélectionneur Gregg Berhalter met le cap sur Qatar 2022

Tirage préliminaire de la CONCACAF pour la Coupe du Monde 2022 le 19 août

10 octobre 2017, une date que tout amoureux de soccer aux États-Unis aimerait oublier pour de bon. Lors de la dernière journée des qualifications de la CONCACAF pour la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™, alors que les États-Unis n’ont besoin que d’un match nul, les Stars and Stripes se font éliminer après un revers face à Trinité-et-Tobago pendant que le Panama se qualifie à 2 000 km de là.

Les deux ans et demi passés ont été l’occasion pour l’équipe nationale masculine de se remettre en question. Après de longues recherches, Gregg Berhalter a été choisi pour prendre les rênes et remettre l’équipe sur le droit chemin. L’objectif est clair : faire retrouver aux États-Unis la scène mondiale.

Alors que le tirage préliminaire de la CONCACAF pour la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™ doit avoir lieu le 19 août au Siège de la FIFA à Zurich, FIFA.com vous fait suivre le chemin de la rédemption des Américains.

Le sélectionneur

Après des expériences en club, à Hammarby en Suède et à Columbus Crew aux États-Unis, Gregg Berhalter a accepté, en décembre 2018, le poste de sélectionneur de son pays où il est très respecté après cinq années passées en Major League Soccer (MLS). Connu pour son sens tactique, son adaptabilité et son perfectionnisme, Berhalter a déjà montré qu’il était prêt à prendre les risques nécessaires pendant les matches et à s’adapter à l’adversaire.

Les joueurs à suivre

La plupart des fans de football connaissent déjà Christian Pulisic. Le milieu de terrain de Chelsea a fait forte l’impression à la reprise de la Premier League anglaise avant qu’une blessure aux ischio-jambiers ne mette un terme à sa saison en finale de la FA Cup. Si Pulisic est LA nouvelle star du soccer américain, les supporters des États-Unis peuvent placer leurs espoirs de renouveau dans une nouvelle génération de joueurs talentueux qui évoluent en Europe et en MLS.

À l’instar de Pulisic, Giovanni Reyna, Weston McKennie, Zack Steffen, Josh Sargent et Tyler Adams se sentent comme chez eux en Bundesliga, un championnat qui leur permet de progresser et de franchir un palier. Sergiño Dest, qui évolue à l’Ajax Amsterdam, est également très prometteur. Mais la MLS produit aussi beaucoup de jeunes talents à mesure que les clubs investissent davantage dans leurs propres centres de formation au lieu de reposer exclusivement sur le système universitaire.

Berhalter aura sans doute été satisfait par les prestations de Brenden Aaronson, Mark McKenzie, Eryk Williamson, Jeremy Ebobisse et Ayo Akinola lors du tournoi de reprise de la MLS qui vient de se conclure. Le point positif pour ces joueurs, malgré la pandémie, c’est qu’ils ne manqueront pas d’opportunités pour montrer l’étendue de leur talent.

« Si j’étais joueur aujourd’hui, je saliverais d’envie parce qu’il va y avoir énormément d’opportunités pour eux d’ici à 2021 », a déclaré Berhalter sur ESPN. « Nous allons devoir faire tourner l’effectif pour la Gold Cup et les qualifications olympiques. Notre groupe le plus solide sera présent en juin pour les qualifications à la Coupe du Monde, donc nous préparons une année 2021 palpitante pour US soccer. »

Le saviez-vous ?

Le pays a signé son meilleur bilan en Coupe du Monde lors de la première édition en 1930, en finissant troisième, le meilleur classement de l’histoire parmi toutes les équipes de la CONCACAF

Tim Howard détient le record d’arrêts dans un match de Coupe du Monde : 16 parades en huitième de finale perdu face à la Belgique à Brésil 2014.

Tony Meola, lui aussi gardien, est encore aujourd’hui le plus jeune capitaine dans un match de Coupe du Monde puisqu’il n’avait que 21 ans à Italie 1990.

Aldo Donelli, auteur du seul but des États-Unis à Italie 1934, a également été excellent joueur de football américain puis entraîneur en NFL (National Football League)

Lorsque les États-Unis ont créé la surprise en battant l’Angleterre 1-0 à Brésil 1950, un journal britannique, estimant qu’il s’agissait d’une coquille, a indiqué que les Anglais l’avaient emporté 10-1.

Entendu…

« Nous serons prêts maintenant que nous savons à quoi nous attendre. Nous savons que se qualifier dans cette région est toujours difficile. Difficile à dire pour l’instant si le format de qualification est plus difficile ou non. À la base, l’idée était que trois équipes sur six se qualifient automatiquement. Ça fait 50 % des équipes. Aujourd’hui, trois équipes sur huit seront qualifiées d’office, donc il y a moins d’équipes dans le dernier groupe qui seront présentes à la Coupe du Monde. C’est dur de savoir exactement si ce sera plus difficile ou moins difficile. Il faudra voir quelles sont les trois équipes qui finiront dans le top 8 » – Gregg Berhalter (US Soccer)

« Il y a tellement de talents individuels que le principal, aujourd’hui, c’est de trouver une certaine alchimie et de continuer à progresser lorsque nous portons le maillot de l’équipe nationale pour représenter notre pays ensemble. À l’approche des qualifications, on sait qu’on devra être à la hauteur et surtout se qualifier pour la Coupe du Monde. On a encore beaucoup de choses à prouver, mais on affiche la bonne mentalité et on ne va pas brûler les étapes » – Tyler Adams (ESPNFC)





