Ingéniérie sociale pour maximiser les guerres civiles. 4/5. Querelles…

4/5. Choisir entre la jouissance et les querelles. Nous sommes des animaux territoriaux, mais qui sera le territoire de l’autre ? Selon le psychologue canadien Yvon Dallaire seuls 20 % des couples parviennent à dépasser le stade de la guerre à mort pour le pouvoir, parviennent à constituer un « Nous » de couple, tenu pour prioritaire devant chaque « Moi je ! ». Petit format hérissée de piquants, m’Amie la porque-épique me lança le reproche : « Oh toi ! Tu as des problèmes (…)

–

Société







Source link