European Film Awards 2020 : les 32 premiers films en lice

© 2020 European Film Academy Tous droits réservés

Peu importe la situation sanitaire en Europe et dans le monde, l’Académie du cinéma européen continue vaille que vaille avec ses préparatifs pour la 33ème cérémonie des European Film Awards, qui devrait avoir lieu le samedi 12 décembre à Reykjavik en Islande. Ce jour, elle a annoncé la première partie de la liste des films éligibles pour être nommés par les plus de 3 800 membres de l’Académie. A ces 32 titres devraient se joindre courant septembre d’autres films, qui n’ont pas encore eu l’occasion de sortir dans leur pays d’origine – pandémie mondiale du coronavirus oblige – mais qui devront le faire en salles ou en ligne avant fin novembre. Au vu de la cinquantaine de films sélectionnés ces dernières années, on peut toutefois supposer que l’essentiel des concurrents pour le prix prestigieux du cinéma européen soit désormais connu.

Comme d’habitude, les nominations seront annoncées au cours du Festival du Film Européen de Séville en Espagne, le samedi 7 novembre. De même, les nominations dans les huit catégories techniques seront décidées par un jury de huit membres de l’Académie.

Voici la première partie de la liste des heureux élus préliminaires, répartis selon leur niveau de diffusion française. Contrairement aux années passées, l’immense majorité d’entre eux n’est pas prévue de sortir au cinéma en France pour l’instant. Espérons que cela changera au fur et à mesure d’un hypothétique regain d’attractivité économique des salles obscures dans les mois à venir …

Les 5 Films déjà sortis en France

Madre © 2019 Manolo Pavon / Amalur Pictures / Caballo Films / StudioCanal / Le Pacte Tous droits réservés

Adults in the Room (France) de Costa-Gavras, avec Christos Loulis et Alexandros Boudroumis (critique)

La Communion (Pologne) de Jan Komasa, avec Jan Hrynkiewicz et Tomasz Zietek (critique)

Echo (Islande) de Runar Runarsson, avec Sigurmar Albertsson et Bent Kingo Andersen

Madre (Espagne) de Rodrigo Sorogoyen, avec Marta Nieto et Frederic Pierrot

Martin Eden (Italie) de Pietro Marcello, avec Luca Marinelli et Jessica Cressy (critique)

Les 8 Films qui sortiront prochainement en France

Effacer l’historique © 2019 Les Films du Worso / No Money Productions / France 3 Cinéma / Ad Vitam Distribution Tous droits réservés

Berlin Alexanderplatz (Allemagne) de Burhan Qurbani, avec Welket Bungué et Jella Haase, sortie française le 3 février 2021

Effacer l’historique (France) de Benoît Delépine et Gustave Kervern, avec Blanche Gardin et Denis Podalydès, sortie française le 26 août

Falling (Royaume-Uni) de Viggo Mortensen, avec Viggo Mortensen et Lance Henriksen, sortie française le 4 novembre

Je voulais me cacher (Italie) de Giorgio Diritti, avec Elio Germano et Pietro Traldi, sortie française le 25 novembre

Les Leçons persanes (Russie) de Vadim Perelman, avec Nahuel Perez Biscayart et Lars Eidinger, sortie française le 27 janvier 2021

Ondine (Allemagne) de Christian Petzold, avec Paula Beer et Franz Rogowski, sortie française le 23 septembre

Les Séminaristes (Slovaquie) de Ivan Ostrochovsky, avec Milan Mikulcik et Vlad Ivanov, sortie française le 10 février 2021

Une vie secrète (Espagne) de Aitor Arregi, Jon Garaño et Jose Mari Goenaga, avec Antonio De La Torre et Belén Cuesta, sortie française le 28 octobre

Les 19 Films sans date de sortie en France pour le moment

Atlantis © 2019 Garmata Film Production / Limelite Tous droits réservés

Atlantis (Ukraine) de Valentyn Vasyanovich, avec Andriy Rymaruk et Liudmyla Bileka

Between Heaven and Earth (Palestine) de Najwa Najjar, avec Mouna Hawa et Firas Nasser

Cat in the Wall (Bulgarie) de Mina Mileva et Vesela Kazakova, avec Irina Atanasova et Angel Genov

Charlatan (République Tchèque) de Agnieszka Holland, avec Ivan Trojan et Josef Trojan

Charter (Suède) de Amanda Kernell, avec Troy Lundkvist et Sverrir Gudnason

Dau Natasha (Allemagne) de Ilya Khrzhanovskiy et Jekaterina Oertel, avec Natasha Berezhnaya et Olga Shkabarnya

Final Report © 2020 Film Street / Filmkontroll Tous droits réservés

Father (Serbie) de Srdan Golubovic, avec Goran Bogdan et Boris Isakovic

Favolacce (Italie) de Damiano et Fabio D’Innocenzo, avec Elio Germano et Barbara Chichiarelli

Final Report (Hongrie) de Istvan Szabo, avec Klaus Maria Brandauer et Karoly Eperjes

Hope (Norvège) de Maria Sødahl, avec Andrea Bræin Hovig et Stellan Skarsgård

El hoyo (Espagne) de Galder Gaztelu-Urrutia, avec Alexandra Masangkay et Ivan Massagué

Let There Be Light (Slovaquie) de Marko Skop, avec Zuzana Konecna et Lubomir Paulovic

Motherland (Lituanie) de Tomas Vengris, avec Matas Metlevski et Severija Janusauskaite

Tipografic Majuscul © 2020 Silviu Ghetie / microFILM Tous droits réservés

The Painted Bird (République Tchèque) de Vaclav Marhoul, avec Udo Kier et Stellan Skarsgård

The Personal History of David Copperfield (Royaume-Uni) de Armando Iannucci, avec Dev Patel et Hugh Laurie

Schwesterlein (Suisse) de Stéphanie Chuat et Véronique Reymond, avec Jens Albinus et Nina Hoss

Tipografic Majuscul (Roumanie) de Radu Jude, avec Bogdan Zamfir et Serban Lazarovici

Vitalina Varela (Portugal) de Pedro Costa, avec Vitalina Varela et Ventura

Wildland (Danemark) de Jeanette Nordahl, avec Sandra Guldberg Kampp et Sidse Babett Knudsen