Avec un taux de reproduction R dépassant les 1,3 depuis maintenant plus de 4 semaines, il n’y a plus aucun doute sur le fait que l’on assiste à un rebond de la propagation de l’épidémie de covid-19 en France. Au soir du 16 juillet, la barre des 3000 cas quotidiens était franchie, et les départements de Paris et des Bouches-du-Rhône étaient placés en vigilance rouge en raison de la croissance du nombre des cas positifs de COVID-19. Face à ce rebond, prévisibile en (…)

–

Actualités







Source link