[Brève] Santé : la Commission européenne attribue un soutien supplémentaire à deux territoires du Grand Est

Actualité

Noémie Galland-Beaune

Les acteurs de la santé de Champagne-Ardenne et de Lorraine vont bénéficier d’un soutien supplémentaire du Fonds européen de développement régional. Cette réorientation des fonds européens doit permettre l’achat de matériel médical.

Le 17 août, la Commission européenne a approuvé la modification de deux programmes du Fonds européen de développement régional (FEDER) en France. 22 millions d’euros pourront ainsi être distribués aux entreprises et au secteur de la santé dans les ensembles régionaux « Champagne-Ardenne » et « Lorraine et Vosges », afin de lutter contre les effets de l’épidémie du coronavirus.

Les pompiers, les services d’urgence et les EPHAD comptent parmi les bénéficiaires potentiels de ce nouveau financement. Certaines dépenses pourront aussi être plus facilement prises en charge à 100 %. La réorientation de ces fonds européens a été rendue possible par l’Initiative d’investissement en réponse au coronavirus.