Éducation : les masques au programme

C’est une question qui occupe la fin des vacances. À quoi va ressembler la rentrée scolaire cette année ? À un peu plus de deux semaines de la reprise, c’est encore très flou pour les parents. « On n’a aucune information sur la rentrée, on ne sait pas ce qu’il va se passer », déplore un père de famille.

Seul repère : un document de 7 pages publié par le ministère de l’Éducation nationale en juillet. Il prévoit notamment le port du masque obligatoire dès l’âge de 11 ans si les gestes barrières ne peuvent pas être respectés. En revanche, la distanciation physique n’est plus obligatoire. Un assouplissement des règles pas forcément bien accepté par les enseignants. « Il nous faut dans les écoles des mesures qui ne permettent pas au virus de circuler. Il faut renforcer les gestes barrières dans les écoles », précise Guislaine David, porte-parole du syndicat SNUIPP-FSU.

