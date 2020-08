de nouvelles règles sanitaires en entreprise « d’ici fin août », annonce la ministre du Travail Elisabeth Borne

La ministre entend saisir le Haut conseil de santé publique sur le cas des « open spaces » et l’efficacité des vitres de plexiglas pour protéger les salariés, a-t-elle également indiqué.

Le gouvernement veut modifier « d’ici à la fin août » les règles sanitaires pour endiguer le Covid-19 en entreprise, notamment via le « port obligatoire du masque » dans certaines situations, indique dimanche 16 août la ministre du Travail, Elisabeth Borne, dans un entretien au Journal du dimanche.

A deux semaines de la rentrée et en pleine reprise épidémique, « nous présenterons mardi aux partenaires sociaux les premières évolutions que nous proposons d’introduire », annonce Elisabeth Borne, ajoutant que ces décisions devront être prises « dans les jours qui viennent, pour que les nouvelles règles puissent s’appliquer d’ici à la fin août ».

Parmi ces mesures, « le port obligatoire du masque » sera préconisé « dans les salles de réunion où il n’y a pas d’aération naturelle (et) les espaces de circulation », mais pas forcément dans les bureaux individuels où « il n’est sans doute pas nécessaire », précise-t-elle.

La ministre entend saisir le Haut conseil de santé publique, qui s’est prononcé samedi pour le port systématique du masque en milieu clos collectifs, sur le cas des « open spaces » et l’efficacité des vitres de plexiglas pour protéger les salariés. Elle ne voit en revanche « pas de raison pour remettre en cause la règle actuelle de distanciation » imposant un mètre carré par poste de travail.

Les employeurs doivent pour leur part se montrer « plus vigilants » quand « des travailleurs sont accueillis dans un hébergement collectif, comme c’est le cas pour les saisonniers », mais aussi « dans les milieux froids et humides » comme les abattoirs, estime Elisabeth Borne.

Quant au télétravail, il « reste recommandé » et « il faut le mettre en place chaque fois que c’est possible dans les zones de circulation active du virus », affirme-t-elle. Par ailleurs, la ministre du Travail reconnaît que la crise économique provoquée par le coronavirus « se traduit par plus de plans sociaux », avec « 275 plans de sauvegarde de l’emploi enclenchés depuis début mars ».