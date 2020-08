Un conflit qui s’enlise est un conflit qui s’épuise. Et finit, fatalement, par ne plus intéresser grand monde. Celui de la Palestine et d’Israël, en est un. Depuis la moitié du siècle dernier qu’il existe, il a eu suffisamment de temps pour tomber en désuétude, en dépit de quelques coups parcimonieux d’éclat, tentant de le maintenir, laborieusement, en vie. Paradoxalement, ces velléités sont davantage l’œuvre de l’état d’Israël, plutôt (…)

