Sensuel, intime, jouissif… Ce baiser gourmand a tout pour plaire. Et s’il n’y pas de formule miracle pour procurer un orgasme avec la langue et les lèvres, il y a tout de même quelques ingrédients plus ou moins secrets à connaître quand on pratique le sexe oral. Voici donc nos conseils pour une délicieuse mise en bouche.





