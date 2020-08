Le site « Moon of Alabama » a publié le texte de la « déclaration conjointe » des Etats-Unis, Israël et les Émirats Arabes Unis annoncée hier : Trump a donc annoncé que les Emirats Arabes Unis et Israël « étaient d'accord pour une normalisation totale » de leurs relations, qu'ils « établiraient des ambassades réciproques » et qu’en échange, Israël « suspendrait la déclaration de souveraineté » sur des territoires de Cisjordanie qu'il a déjà annexées et (…)

–

International







Source link