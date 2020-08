Quarantaine pour les Français au Royaume-Uni

Les personnes en provenance de France se rendant au Royaume-Uni seront soumises à partir de samedi à une quarantaine de deux semaines, a indiqué jeudi le gouvernement britannique, s’attirant immédiatement la promesse d’une « mesure de réciprocité » de la part de Paris.

La décision britannique, qui concerne également plusieurs autres pays et îles, fait suite à une inquiétante recrudescence de l’épidémie de coronavirus dans ces territoires.

« Les statistiques montrent que nous devons retirer la France, les Pays-Bas, Monaco, Malte (…) de notre liste de corridors de déplacements pour conserver des taux d’infection à la baisse », a indiqué le ministre des Transports Grant Shapps sur Twitter.

Data shows we need to remove France, the Netherlands, Monaco, Malta, Turks & Caicos & Aruba from our list of #coronavirus Travel Corridors to keep infection rates DOWN. If you arrive in the UK after 0400 Saturday from these destinations, you will need to self-isolate for 14 days.



— Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) August 13, 2020