Quand Donald Trump donne du crédit à une rumeur sur l’inéligibilité de Kamala Harris

Kamala Harris, inéligible ? C’est en tout cas une théorie que Donald Trump prend au sérieux. Le président américain a donné jeudi 13 août du crédit à des propos contestés circulant sur les réseaux sociaux sur l’inéligibilité de la colistière de son rival démocrate Joe Biden pour l’élection présidentielle de novembre. Pourtant, Kamala Harris est née à Oakland en Californie en 1964, d’un père jamaïcain et d’une mère indienne.

Interrogé jeudi dernier lors d’une conférence de presse à la Maison Blanche sur ces rumeurs concernant l’inéligibilité supposée de Kamala Harris, le président républicain a répondu : « J’ai entendu aujourd’hui qu’elle ne remplit pas les conditions » légales requises pour être vice-présidente.

President Trump on claims that :Kamala Harris isn’t eligible to run for Vice President because she’s an anchor baby… https://t.co/XWnxFUVpN0—cspan(@CSPAN)