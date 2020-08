Les familles des victimes du massacre de 1988 en Iran sont consternées par l'inaction et l'indifférence de la communauté internationale. Des orphelins de Mostafa Salehi posent à côté de l’image de leur père exécuté ! Une scène amère et douloureuse. Les familles des victimes du massacre de 1988 sont consternées par l'inaction et l'indifférence de la communauté internationale à l'égard des milliers de victimes du régime des mollahs en Iran. Mon frère cadet Ahmad (…)

