L’éviction de Marc Guillaume, coup de semonce envers « l’Etat profond » ?

L’ex-secrétaire général du gouvernement n’a pas encore pris ses fonctions à la préfecture de Paris et de la région Ile-de-France (ce sera fait le 17 août), mais nous lui avons quand même adressé, par e-mail, une demande d’entretien. « N’attendez rien, il ne parle jamais à la presse », a prévenu un proche. Le 7 août, Marc Guillaume était pourtant sorti de sa réserve, à la suite de la publication dans « le Monde » d’une note rédigée deux ans plus tôt par des conseillères de l’Elysée pour dénoncer ses remarques sexistes. Du rustre et du pas drôle : « C’est rare une femme qui pense » ou encore « vous, vous allez faire carrière grâce à votre décolleté ». Avait-il été alerté par l’Elysée de ces plaintes ? Ses proches jurent que non. Mais pour ce haut fonctionnaire, la publication de ce document accablant (« la misogynie m’est totalement étrangère », a-t-il juré) a été un coup supplémentaire, quelques jours après son limogeage express du gouvernement.

Conseiller d’Etat, membre du conseil d’administration du Siècle (club qui regroupe le gratin des affaires, de la politique et des médias), de Sciences-Po et de l’ENA : si l’on devait désigner l’archétype de l’élite à la française, on le choisirait lui, Marc Guillaume. Quinqua passé par le ministère de la Défense, la Chancellerie, le Conseil constitutionnel et Matignon. Un homme au parcours exemplaire, teinté de cette morgue si particulière à la haute fonction publique. Même ceu