FIFA Forward : L’heure du changement au Botswana

La Fédération Botswanaise de Football (BFA) a profité du programme Forward de la FIFA pour mettre en œuvre des projets de développement durables et globaux. Plus d’un million de dollars (US) ont été investis pour créer de nouveaux championnats, s’équiper d’un terrain en gazon artificiel et organiser à l’échelle régionale des séminaires pour administrateurs et cours pour entraîneurs.







