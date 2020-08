CONCACAF : 35 associations membres vont connaître leur destinée

Le tirage au sort préliminaire de la CONCACAF aura lieu le mercredi 19 août à 19h00 (CET)

35 associations membres d’Amérique du Nord, centrale et des Caraïbes seront fixées sur leur sort

*Le tirage au sort préliminaire sera retransmis en direct sur FIFA.com. *

Le parcours de qualification qui attend les pays d’Amérique du Nord, centrale et des Caraïbes en vue de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™ sera dévoilé dans quelques jours, après que la FIFA a confirmé cette semaine que le tirage au sort préliminaire de la CONCACAF aura lieu le mercredi 19 août à 19h00 (CET).

Ce tirage au sort, qui impliquera les 35 associations membres de la FIFA affiliées à la CONCACAF, est une étape majeure qui fixera les participants sur ce qui les attend lors des différents tours du nouveau format de qualification.

Sur la base du Classement mondial FIFA/Coca-Cola du 16 juillet 2020, le tirage au sort du premier tour répartira les 30 associations membres de la CONCACAF les moins bien classées dans six groupes. Le tirage au sort du tour final indiquera ensuite la position de chaque équipe dans le groupe du tour final, disputé sous forme de championnat.

Les chapeaux du tirage au sort du premier tour sont les suivants :

Chapeau n°1 : Salvador, Canada, Curaçao, Panama, Haïti, Trinité-et-Tobago

Chapeau n°2 : Antigua-et-Barbuda, Guatemala, Saint-Kitts-et-Nevis, Suriname, Nicaragua, République dominicaine

*Chapeau n°3 *: Grenade, Barbade, Guyana, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Bermudes, Bélize

Chapeau n°4 : Sainte-Lucie, Porto Rico, Cuba, Montserrat, Dominique, Îles Caïmans

Chapeau n°5 : Bahamas, Aruba, Turks-et-Caicos, Îles Vierges américaines, Îles Vierges britanniques, Anguilla

Les six équipes les mieux classées participant au premier tour – Salvador, Canada, Curaçao, Panama, Haïti et Trinité-et-Tobago – seront têtes de série des groupes A à F. Le premier tour prendra la forme d’une phase de groupes, ce qui signifie que chaque équipe jouera quatre matches, deux à domicile et deux à l’extérieur.

Lors du deuxième tour, les six vainqueurs de groupe s’affronteront lors de trois confrontations prédéterminées à élimination directe (matches aller-retour). Les trois pays victorieux se qualifieront pour le tour final.

Le tour final, pour lequel les trois vainqueurs du deuxième tour seront rejoints par les cinq équipes de la CONCACAF les mieux placées au Classement mondial FIFA/Coca-Cola du 16 juillet 2020, prendra la forme d’un championnat en matches aller-retour.

Les chapeaux du tirage au sort du tour final sont les suivants :

Chapeau A : Mexique, États-Unis, Costa Rica, Jamaïque, Honduras, vainqueur 1er A vs 1er F, vainqueur 1er B vs 1er E, vainqueur 1er C vs 1er D

Chapeau B : Équipe 1-8

Les amateurs de football du monde entier pourront suivre le tirage au sort en direct sur FIFA.com, à l’exception des territoires où le tirage sera retransmis en direct à la télévision.

Pour de plus amples informations sur la procédure du tirage au sort qui aura lieu le mercredi 19 août 2020, cliquez ICI.





