Le point sur les prochains matches de qualification en Asie

Compte tenu de la situation actuelle liée au Covid-19 dans de nombreux pays, la FIFA et la Confédération Asiatique de Football (AFC) ont conjointement décidé de reprogrammer en 2021 les prochains matches de qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™ et la Coupe d’Asie de l’AFC, Chine 2023, initialement programmés dans les fenêtres internationales d’octobre et novembre 2020.

Animées par la volonté de protéger la santé et la sécurité de l’ensemble des participants, la FIFA et l’AFC vont continuer de travailler en collaboration pour suivre la situation dans la région de près et trouver de nouvelles dates pour les matches de qualification concernés. De plus amples informations sur les nouvelles dates du prochain tour des qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022 et la Coupe d’Asie 2023 seront communiquées en temps voulu.





