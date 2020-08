[La mondialisation dans l’assiette] Le succès du lait d’amande, un massacre pour les abeilles

C’est une de nos nouvelles obsessions alimentaires. Après le lait de soja, autrefois réservé aux végans et aux intolérants du lait animal, l’offre de lait végétal s’est considérablement élargie en France. Aujourd’hui, dans les enseignes historiques de la bio, et désormais en grandes surfaces, les consommateurs ont le choix entre le lait d’amande, de noisette, de coco, de riz, d’avoine, de sarrasin, la liste est grande. Mais cette mode a des effets néfastes sur la biodiversité. Le lait d’amande est particulièrement montré du doigt.

Selon l’institut Nielsen, en seulement cinq ans, les ventes de lait d’amande ont explosé de 250 % aux États-Unis. En janvier dernier, une enquête du journal britannique The Guardian a révélé que la surconsommation de lait d’amande provoquait une hécatombe des abeilles, déjà très fragilisées. Pour bien comprendre, il faut savoir que plus de 75 % des amandes consommées dans le monde sont cultivées en Californie. Or pour répondre à la demande, de plus en plus forte, la plupart des producteurs californiens se sont tournés vers les pesticides pour accroître leur rendement.

Plus d’un tiers des colonies d’abeilles américaines sont mortes

« Les pesticides sont utilisés pour toutes sortes de cultures à travers l’État, mais l’amande, avec 35 millions de livres par an (environ 16 000 tonnes, NDR), est aspergée plus que n’importe quelle autre culture », explique le journal britannique. « L’un des pesticides les plus largement répandus est l’herbicide à base de glyphosate (Roundup). Il a été démontré qu’il est mortel pour les abeilles et cause le cancer chez l’Homme », souligne le journal.

Or, à l’hiver 2019, plus de cinquante milliards d’abeilles, plus d’un tiers des colonies américaines, ont été anéanties. Un désastre environnemental majeur que les experts et apiculteurs justifient par l’exposition élevée des abeilles aux pesticides. De plus, selon Bruno Parmentier, expert en agriculture, l’amande est très gourmande en eau « six fois plus que les céréales ».

Selon lui, quatre litres d’eau sont nécessaires pour produire une seule amande, contre 1,5 litre pour une fraise. « Or, la Californie commence à manquer sérieusement d’eau douce et, avec le réchauffement climatique, cette situation ne peut que s’aggraver. Les amandiers consomment actuellement à eux seuls 10 % de toute l’eau douce de cet État », explique-t-il. Le lait d’amande, censé être plus écologique que le lait de vache, est à boire avec précaution.

Marina Fabre, @fabre_marina