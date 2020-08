fabriquer des maillots avec du plastique issu de la mer

À première vue, pas de grande différence entre ces deux textiles exposés, mais à première vue seulement. « Là nous avons un polyester classique, là nous avons un polyester recyclé« , indique un salarié. Recyclé à base de plastique grâce à un partenariat avec la fondation Seaqual. L’organisme, basé à Gérone en Espagne, collecte les déchets plastiques auprès des pêcheurs dans toute l’Europe et les transforme en tissu.

Une démarche éco-responsable qui a séduit une entreprise perpignanaise (Pyrénées-Orientales) de confection de vêtements sportifs, mais il a fallu s’adapter. « On a dû retravailler tous les gabarits, on a dû retravailler aussi sur le réglage des machines à coudre pour que les fils ne déchirent pas, ne cassent pas. Ça va faire un an maintenant qu’on travaille sur le projet« , explique John Saunier, responsable du Maillot Français

