DIRECT. Coronavirus, canicule, #OnVousRépond… Regardez l’interview d’Olivier Véran au « 20 heures » de France 2

Ce qu’il faut savoir

Le ministre de la Santé est l’invité du journal de 20 heures de France 2, mercredi 12 août. Il répondra aux questions de Julien Benedetto mais aussi à celles que les internautes lui auront adressées avec l’opération #OnVousRépond. Une interview à suivre en direct sur franceinfo.fr.

Plus de 2 500 nouvelles contaminations et 18 morts du Covid-19 mardi. La France a enregistré 18 nouveaux décès et 2 524 contanimations en l’espace de 24 heures, a annoncé mercredi Santé Publique France. Le nombre d’hospitalisations s’élève quant à lui à 4 891, soit 121 patients de moins que mardi, et 379 malades sont soignés en soins intensifs, contre 391 mardi.

Le port du masque en extérieur encouragé. Mardi, le Premier ministre, Jean Castex, a annoncé qu’il allait « demander aux préfets de se rapprocher des élus locaux pour étendre le plus possible l’obligation du port du masque dans les espaces publics » extérieurs. L’interdiction des événements de plus de 5 000 personnes sera par ailleurs prolongée jusqu’au 30 octobre