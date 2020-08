Trump croit que la grippe espagnole a débuté en 1917 et qu’elle a mis fin… à la Seconde Guerre mondiale

« La grande pandémie de 1917 était certainement quelque chose de terrible, quand ils ont perdu entre 50 et 100 millions de personnes. Ça a probablement mis fin à la Seconde Guerre mondiale », a déclaré Donald Trump, le plus sérieusement du monde lors d’une conférence de presse, comme on le découvre dans la vidéo ci-dessous.

Pas la bonne année ? Pas la bonne guerre ? Pas la bonne cause ? Et alors ? Une fois de plus, Donald Trump se montre vraiment fâché avec l’histoire.

Trump au pouvoir, ou la nuit américaine

Interrogé sur la situation des Etats-Unis face au coronavirus qui a fait plus de 160 000 morts dans le pays, le président américain s’est lancé dans une étonnante comparaison entre le Covid et la grippe espagnole.

Un parallèle qui tombe d’autant plus à plat qu’en moins de quinze secondes, Donald Trump fait trois erreurs.

« La grande pandémie de 1917 » : la grippe espagnole n’a pas débuté en 1917 mais en 1918 pour s’achever en 1919.

« Ça a probablement mis fin… » : ce n’est pas la pandémie qui a mis fin à la guerre, ni à la Première Guerre mondiale – terminée par l’armistice du 11 novembre 1918 –, ni à la Seconde Guerre mondiale – achevée définitivement en septembre 1945, après le largage par les Etats-Unis de bombes atomiques sur le Japon.

«… à la Seconde Guerre mondiale » : Donald Trump se trompe de guerre. La grippe espagnole de 1918 a éclaté en pleine Première Guerre mondiale, pas pendant la Seconde.