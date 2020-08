Le Premier ministre Jean Castex va demander aux préfets « d’étendre le plus possible l’obligation du port du masque », comme il l’a annoncé ce mardi 11 août, alors que de plus en plus de communes l’imposent dans certaines zones en extérieur. Un appel justifié par le léger rebond de l’épidémie de coronavirus, qui inquiète les autorités.

La France est-elle prête pour une deuxième vague de Covid-19 ?

« En France, la situation liée à l’épidémie de Covid-190 s’est dégradée ces derniers jours, a affirmé le Premier ministre, en visite au CHU de Montpellier. Depuis deux semaines, la situation épidémiologique évolue dans le mauvais sens. »

Pour y répondre, plusieurs mesures ont été discutées lors d’un conseil de défense qui s’est tenu ce mardi matin. « Je vais demander aux préfets de se rapprocher des élus locaux pour étendre le plus possible l’obligation du port du masque dans les espaces publics », a annoncé Jean Castex.

Le Premier ministre a ainsi rappelé que 330 communes avaient déjà imposé le port du masque dans les espaces publics les plus fréquentés.

