Le box-office de la semaine du 29 juillet 2020

C’est le mode de crise qui s’installe comme un nouveau statu quo pesant sur le box-office français. Car cette semaine 31, allant du 29 juillet au 4 août, est une fois de plus une semaine avec un cumul hebdomadaire en dessous du million d’entrées. On pourrait y voir une terrible malédiction économique, un creux sur la durée appelé à guère évoluer, peu importe les nouveaux films à l’affiche. Ou bien, ce serait un faible signe d’espoir que le noyau dur des cinéphiles français soutient à force égale la pratique sociale de la sortie cinéma. Quoiqu’il en soit, cet état de (très) faible activité ne pourra pas s’éterniser, la rentrée devant décider du sort du formidable maillage de salles sur le territoire français d’une manière ou d’une autre …

D’ici là, les chiffres se suivent et se ressemblent. La baisse par rapport à la même semaine l’année dernière est toujours d’environ 70 % et celle sur le cumul provisoire de cette année-ci affiche à peu près deux tiers en moins. Le fait que l’on répète ces résultats néfastes semaine après semaine ne devrait pas les rendre moins alarmants ! Seule la part de marché des productions françaises reste vaguement satisfaisante, puisque elle demeure quasiment stable par rapport à la semaine précédente à 55 %. Enfin, selon les premières estimations du CNC pour le mois de juillet 2020, cette tendance globale de la fréquentation en berne se retrouve du côté d’une baisse de près de 74 % entre ce mois estival d’il y a un an et le cru déprimant de cette année-ci.

Cinq nouveautés n’apportent pas vraiment de la fraîcheur au classement, mais plutôt un avant-goût de la rotation accélérée des films au cinéma pour les mois à venir. Car aucune parmi elles ne s’impose réellement, le nouveau champion T’as pécho ? de Adeline Picault dépassant tout juste la centaine de milliers de spectateurs. Un signe supplémentaire de la morbidité économique du marché est que cette comédie française est le seul film cette semaine avec un résultat à six chiffres. Vous souvenez-vous encore du temps pas si lointain, quand cette barre symbolique constituait le seuil minimal pour intégrer le Top 10 ? Dans tous les cas, souhaitons à T’as pécho ? un sort un peu plus durable que celui de Adorables de Solange Cicurel, le meilleur démarrage de la semaine dernière, d’ores et déjà passé à la trappe en raison d’un déclin de plus de 50 %.

Les quatre autres nouveautés s’inscrivent sans vigueur particulière dans les grandes lignes de cet été sous le signe de l’épidémie. Il y a une autre comédie française, Terrible jungle de Hugo Benamozig et David Caviglioli, à laquelle il ne manquaient que 217 petits tickets pour figurer dans le trio de tête. Deux films d’animation venus d’Allemagne et de Corée du Sud qui prouvent que seule la partie familiale du box-office fonctionne à peu près normalement. Ainsi qu’un film d’horreur en bas du tableau, The Vigil de Keith Thomas, que l’on est sûr et certain de ne pas retrouver dans cette chronique la semaine prochaine.

Enfin parmi les films en continuation, la casse reste aussi limitée qu’uniforme, puisqu’ils perdent tous environ un tiers de leur public. Et il s’agit de la première semaine depuis la réouverture des salles le 22 juin dernier que plus aucun film sorti avant le confinement ne figure dans le Top 10.

Voici les principaux chiffres du Top 10 du box-office français entre le mercredi 29 juillet et le mardi 4 août 2020 :

T’as pécho ? – distribué par Pathé – Nouveauté – 109 661 entrées cumulées – 12 % part de marché Scooby ! – distribué par Warner Bros. France – 4ème semaine / – 32 % – 93 488 entrées / 573 712 cumul – 10 % part de marché Divorce club – distribué par SND – 3ème semaine / – 35 % – 83 643 entrées / 455 010 cumul – 9 % part de marché Terrible jungle – distribué par Apollo Films – Nouveauté – 83 427 entrées cumulées – 9 % part de marché Tout simplement noir – distribué par Gaumont – 4ème semaine / – 36 % – 73 084 entrées / 595 288 cumul – 8 % part de marché

6. Été 85 – distribué par Diaphana Distribution – 3ème semaine / – 28 % – 55 031 entrées / 325 212 cumul – 6 % part de marché

7. Dreams – distribué par KMBO – Nouveauté – 54 087 entrées cumulées – 6 % part de marché

8. Blanche Neige les souliers rouges et les sept nains – distribué par ARP Sélection – Nouveauté – 41 044 entrées cumulées – 4 % part de marché

9. L’Aventure des Marguerite – distribué par Pathé – 3ème semaine / – 33 % – 39 375 entrées / 183 695 cumul – 4 % part de marché

10. The Vigil – distribué par Wild Bunch – Nouveauté – 36 359 entrées cumulées – 4 % part de marché