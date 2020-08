Les consignes visant à combattre le coronavirus ne faiblissent pas. Chaque jour les journaux font le compte des décès et des personnes en réanimation. Dès qu’on trouve une personne de plus que la veille, les gros titres se déchaînent et cela devient la preuve d’une deuxième vague. Même quand cela rebaisse les médias disent de rester prudent puisque cela va sûrement remonter.

