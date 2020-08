Trump censuré par Facebook et Twitter après une vidéo jugée mensongère sur le Covid-19

Nouveau revers pour Trump sur Facebook et Twitter. Les deux réseaux sociaux, critiqués à droite comme à gauche pour leurs politiques de modération des contenus, ont durci le ton avec le président américain mercredi 5 août.

Trump vs. Twitter : la fin du Wild West

Les géants de la tech ont pris la décision de supprimer ou de faire retirer une vidéo qui enfreignait leurs règles sur la désinformation autour de la pandémie de Covid-19 : le clip montrait le président américain prétendant dans un entretien à la chaîne Fox News que les enfants étaient « presque totalement » immunisés, de par leur âge, contre le virus.

« Cette vidéo inclut des fausses affirmations selon lesquelles un certain groupe de personnes n’est pas susceptible d’attraper le Covid-19, ce qui enfreint notre règlement sur la désinformation dangereuse autour de la maladie », a expliqué à l’AFP un porte-parole de Facebook. C’est la première fois que Facebook censure directement Donald Trump.

De son côté, Twitter poursuit sur sa lancée en modérant les tweets du président américain, un élan entamé en mai dernier : le réseau social avait apposé pour la première fois la mention « Vérifiez les faits » sous un tweet de Donald Trump dénonçant une « élection truquée » à cause de la mise en place du vote par correspondance dans certains Etats.

There is NO WAY (ZERO!) that Mail-In Ballots will be anything less than substantially fraudulent. Mail boxes will b… https://t.co/les5rPlDLQ

—realDonaldTrump(@Donald J. Trump)