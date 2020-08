un enfant de 18 mois meurt écrasé par le petit train touristique

Selon les enquêteurs, les tests de dépistage d’alcool et de stupéfiants réalisés sur le conducteur sont négatifs. Une enquête a été ouverte pour homicide involontaire.

Un enfant de 18 mois a été écrasé, mardi 4 août, à Cannes par le petit train touristique qui sillonne la ville, rapporte France Bleu Azur. La famille, originaire du Val-de-Marne, se promenait sur le front de mer de la cité balnéaire des Alpes-Maritimes, quand vers 16 heures, l’enfant d’un an et demi a échappé à la vigilance de sa mère. En s’éloignant, il n’a pas vu le petit train touristique arriver.

L’enfant est passé sous les roues du véhicule. Sur place les pompiers ont tenté de le réanimer par un massage cardiaque, en vain. À la vue de l’accident, la mère a fait un malaise et a dû être hospitalisée à Cannes. Le conducteur du train a été emmené par les policiers du Service d’intervention et d’aide à la personne (SIAP) pour être entendu. Selon les enquêteurs, les tests de dépistage d’alcool et de stupéfiants qui ont été pratiqués sont négatifs, il n’a donc pas été placé en garde à vue. Une enquête a été ouverte pour homicide involontaire.