Tout savoir sur la carrière de Yoann Sover

Yoann Sover est un animateur télé et comédien de nationalité française né en 1980, précisément le 20 février dans les Hauts-de-Seine. Il est reconnu pour être le doubleur Zac Efron. Toutefois, il a également prêté sa voix aux personnes de séries, dessins animés et films comme Ben Whishaw et Chad Michael.

Il s’est très tôt intéressé au cours de pianos et de chant qui ont été déterminant pour son entrée à la Maîtrise de Radio France et à la maîtrise de Paris. Parallèlement, il a développé une passion pour le cinéma. Ce qui le pousse à suivre également des cours de cinéma à l’illustre association Maison du Geste et de l’Image (MGI).

Comme vous le verrez avec son site internet yoannsover.com, il participera, plus tard, à ses premiers courts-métrages et tournages dans les téléfilms et séries à succès comme Julie Lescaut et Madame la Proviseur. Il a ensuite joué dans des sagas comme Le Grand Batre et Méditerranée.

Il eut la chance en 2000 de jouer le premier rôle dans Music’Art, une série qui a eu du succès et a remporté le prix du meilleur programme « Access prime time » en 2003. La même année, il décroche le prix du « jeune talent » pour avoir bien joué son rôle dans « Les âmes câlines ».

Yoann Sover s’est plus fait connaître en présentant entre 2003 et 2008, l’émission populaire KD2A. Mais aussi, il a co-animé des émissions comme Sidaction et Symphonic Show. Ce célèbre acteur a également joué aux côtés de la réputée chanteuse Priscilla dans la série « Chante ! ».

Ses performances lui ont permis en 2015 de tourner dans « Trainstation », un film international ayant remporté un prix à Los Angeles. L’année suivante, il a joué le rôle d’un personnage principal de la série Billion to One.