San Sebastian 2020 : la sélection officielle

© 2020 San Sebastian Film Festival Tous droits réservés

Le Festival de San Sebastian, au pays basque espagnol, figure parmi ces festivals qui annoncent leur sélection au compte-gouttes. Profitons donc du creux estival et de l’annonce du programme de la section parallèle New Horizons ce jour pour faire le point en cette année 2020 si particulière sur ce festival européen prestigieux. Sa 68ème édition devrait se dérouler, sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire d’ici là, du vendredi 18 au samedi 26 septembre prochains.

Le motif de l’affiche officielle met à l’honneur l’acteur américain Willem Dafoe, lauréat du prix Donostia en 2005. Ce prix honorifique est attribué depuis 1986. En ses plus de trente ans d’existence, il a été remis à de nombreuses légendes du cinéma hollywoodien (Gregory Peck, Anthony Perkins, Lauren Bacall, Susan Sarandon, Robert De Niro, Francis Ford Coppola, Woody Allen, Meryl Streep, Glenn Close, Denzel Washington, … ) et européen (Vittorio Gassman, Catherine Deneuve, Jeanne Moreau, Vanessa Redgrave, Francisco Rabal, Isabelle Huppert, Liv Ullmann, Carmen Maura, Agnès Varda, … ). Pour l’anecdote, l’actrice américaine Bette Davis l’avait reçu en 1989, quelques jours seulement avant de s’éteindre à Paris.

Rifkin’s Festival © 2020 Quim Vives / Gravier Productions / Mediapro / Wildside Tous droits réservés

Présenté hors compétition, le film d’ouverture sera le 48ème long-métrage de Woody Allen, Rifkin’s Festival avec Gina Gershon et Louis Garrel. Un choix qui n’a rien d’étonnant, puisque le plus new-yorkais des réalisateurs a fait escale dans la métropole basque l’été dernier pour le tournage de cette histoire ayant lieu … pendant le Festival de San Sebastian !

La compétition

Courtroom 3H © 2020 9am Media Lab / Aqui y Alli Films / Wanda Vision Tous droits réservés

Any Crybabies around ? (Japon) de Takuma Sato, avec Taiga Nakano

Au commencement (Géorgie) de Dea Kulumbegashvili, avec Ia Sukhitashvili et Rati Oneli

Au crépuscule (Lituanie) de Sharunas Bartas, avec Arvydas Dapsys et Marius Povilas

Courtroom 3H (Espagne) de Antonio Mendez Esparza

Drunk (Danemark) de Thomas Vinterberg, avec Mads Mikkelsen et Thomas Bo Larsen, sortie française le 14 octobre

Été 85 © 2020 Jean-Claude Moireau / Mandarin Production / France 2 Cinéma / Playtime Production / Scope Pictures /

Diaphana Distribution Tous droits réservés

Été 85 (France) de François Ozon, avec Félix Lefebvre et Benjamin Voisin, en salles en France depuis le 14 juillet

Patria (Espagne) de Aitor Gabilondo, avec Elena Irureta et Ane Gabarain (séance spéciale)

Riot police (Espagne) de Rodrigo Sorogoyen, avec Vicky Luengo et Raul Arevalo (hors compétition)

Les Sorcières d’Akelarre (Espagne) de Pablo Agüero, avec Alex Brendemühl et Amaia Aberasturi

True Mothers (Japon) de Naomi Kawase, avec Hiromi Nagasaku et Arata Iura

La sélection New Directors

Casa de antiguidades © 2020 Bossa Nova Films / Maneki Films Tous droits réservés

Along the Sea (Japon) de Akio Fujimoto, avec Hoang Phuong et Anh Huynh Tuyet

Ane (Espagne) de David Perez Sañudo, avec Patricia Lopez Arnaiz et Jone Laspiur

Casa de antiguidades (Brésil) de João Paulo Miranda Maria, avec Antonio Pitanga et Ana Flavia Cavalcanti

Chupacabra (Russie) de Grigory Kolomytsev, avec Platon Kuzmich et Said Gamzatov

Death Knell (Espagne) de Imanol Rayo, avec Itziar Ituño et Eneko Sagardoy

Seize printemps © 2020 Avenue B Productions / Paname Distribution Tous droits réservés

Gull (Corée du Sud) de Kim Mi-jo, avec Jeong Ae-hwa

I never cry (Pologne) de Piotr Domalewski, avec Zofia Stafiej et Kinga Preis

Limbo (Royaume-Uni) de Ben Sharrock, avec Amir El-Masry et Vikash Bhai

Seize printemps (France) de Suzanne Lindon, avec Suzanne Lindon et Arnaud Valois, sortie française le 9 décembre

Slow Singing (Chine) de Xingyi Dong, avec Lu Sheng et Jun Sheng

La ultima primavera (Espagne) de Isabel Lamberti, avec David Gabarre Jimenez et Agustina Mendoza Gabarre