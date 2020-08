deux agents mis en examen pour projet de meurtre

L’affaire est sensible, et peu d’informations sont accessibles puisque cette dernière met en cause les services secrets français. « Ce que l’on sait le soir du 3 août, c’est que les deux agents secrets français ont été interpellés dans la nuit du 23 au 24 juillet, à bord d’une voiture, en possession d’armes. Ces deux hommes appartiennent au prestigieux service ‘Action’ de la DGSE. Pourtant, aujourd’hui, ils sont suspectés d’avoir eu le projet de commettre un meurtre dans le cadre d’une affaire totalement privée », indique notre journaliste Clément Weil-Raynal en direct du Tribunal de Grande Instance de Paris.

Lundi 3 août, cependant, le parquet confirme que les deux agents secrets français ont été mis en examens pour tentative d’homicide volontaire en bande organisée, ainsi que pour association de malfaiteurs. « Un troisième comparse présumé à été également mis en examen. Les trois hommes ont été incarcérés, suivant les réquisitions du parquet », conclut le journaliste.

