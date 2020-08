Trump réclame la peine de mort pour Djokhar Tsarnaev, auteur de l’attentat du marathon de Boston en 2013

« Il est rare que quelqu’un ait autant mérité la peine de mort que le poseur de bombe de Boston, Dzhokhar Tsarnaev ». C’est en ces mots que Donald Trump a réclamé dans un tweet dimanche 2 août que l’auteur de l’attentat à la bombe du marathon de Boston en 2013 soit à nouveau condamné à la peine de mort, critiquant l’annulation récente de sa peine par une cour d’appel.

Rarely has anybody deserved the death penalty more than the Boston Bomber, Dzhokhar Tsarnaev. The court agreed that… https://t.co/BqeVjbdYuh

