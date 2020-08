En République Démocratique du Congo, cela fera bientôt 10 années que le rapport Mapping est oublié dans les tiroirs des nations unies. « Bien que ce rapport soit un document fondateur de la lutte contre l’impunité, c’est qu’il fait la lumière sur les violations les plus graves des droits de l’homme et du droit international humanitaire commises entre 1993 et 2003 sur le territoire congolais » [1]. Pourquoi l’application du rapport mapping traîne encore (…)

–

International







Source link