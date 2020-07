les résidents des Ehpad particulièrement surveillés pendant la canicule

Avec des températures qui frôlent les 41 degrés localement dans le Sud-Ouest, la canicule s’installe. À Toulouse, les maisons de retraites se mobilisent pour faire boire les pensionnaires.

« D’où je viens, il faisait moins chaud. » Installée dans la salle commune de l’Ehpad La Pastillière, à Toulouse, Paulette se souvient de jours plus frais. Entre deux paroles, une infirmière vient lui donner à boire. C’est primordial : dehors, c’est la canicule, les températures sont suffocantes, alors il ne faut pas oublier de s’hydrater. Mais Paulette l’assure : « Je bois continuellement un litre d’eau par jour. » Et pas besoin de la forcer, « je le fais spontanément, j’ai soif, dit-elle. J’avais l’habitude de marcher à l’extérieur, mais avec ces chaleurs, ce n’est pas possible. »

Paulette fait figure de bonne élève à côté d’André. « Je ne sais pas boire, je n’ai pas soif, alors je ne bois pas d’eau », répond le vieil homme, qui s’octroie tout de même un verre de grenadine « de temps en temps ». Alors le personnel médical lui rappelle les bons gestes : « Je bois de l’eau pour leur faire plaisir. Je suis un solitaire, j’aime bien être tout seul, je n’aime pas le bruit. J’ai la télévision, la lecture et puis je vais faire de temps en temps un petit tour dans le couloir. »

Toutes les deux heures, le personnel médical fait le tour des résidents pour la distribution de boissons. « On fait en sorte que nos résidents aient 1,5 litre d’hydratation, sans compter le bol de soupe, l’hydratation qu’il peut y avoir dans les aliments », explique Houa Hiva, responsable des soins. Il a d’ailleurs fallu se réorganiser : « Les résidents qui n’ont pas de climatisation dans leurs chambres ou à leur étage sont descendus, installés dans les pièces rafraîchies. »

Le personnel affirme même « tracer » les verres : un petit bâton pour noter qui a bu. Histoire d’être sûr que tout le monde est bien rafraîchi.

A Toulouse, les résidents en ehpad particulièrement surveillés pendant la canicule – Reportage de Stéphane Iglésis