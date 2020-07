Macron retrouve les 50% d’opinions positives, Castex favorablement accueilli selon un sondage

Ses premières semaines à la tête du gouvernement semblent avoir plutôt convaincu les Français : d’après un sondage* Harris Interactive-Epoka pour LCI, le Premier ministre Jean Castex obtient la confiance d’une majorité de l’opinion française (56 %) quelques semaines après son arrivée à Matignon. Emmanuel Macron, lui, voit sa cote augmenter de 6 points sur un mois, selon ces chiffres publiés mercredi 29 juillet.

Avec 50 % d’opinions positives, le chef de l’Etat retrouve son niveau du mois de mars, lorsqu’il était à 51 %, au tout début de la crise du Covid-19 en France. Il progresse auprès de l’ensemble des catégories d’âge, à l’exception des moins de 35 ans, tranche au sein de laquelle il perd trois points mais auprès de qui il reste toutefois majoritaire, avec 56 % d’opinions favorables.

Comment Macron s’est mis en ordre de bataille pour 2022

Pour Jean Castex, c’est donc une apparition réussie sur ce baromètre, puisqu’il se hisse cinq points au-dessus de son prédécesseur Edouard Philippe, crédité de 51 % en juin. Le Premier ministre obtient la confiance d’une majorité de Français interrogés dans toutes les classes d’âge, de 52 % chez les moins de 35 ans jusqu’à 63 % chez les 65 ans et plus.

Des ministres globalement appréciés

Le sondage souligne également une forte hausse de la confiance dans les membres du gouvernement, qui bénéficient de sept points de plus au lendemain du remaniement, avec 36 % d’opinions positives. Jean-Yves Le Drian, qui bénéficie de 52 % d’opinions favorables et qui remonte ainsi de sept points dans les sondages, reste celui en qui les Français ont le plus confiance, juste devant la nouvelle ministre de la Culture Roselyne Bachelot (51 %).

Olivier Véran, ministre de la Santé, et Bruno Le Maire, ministre de l’Economie, déjà en place avant le remaniement, atteignent tous deux 49 % d’opinions favorables. Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur, ne semble pas d’après le sondage trop fragilisé par l’enquête qui le vise, puisqu’il se maintient à 35 %, deux points de plus qu’auparavant.

Aurélien Taché : « Le discours de Jean Castex s’inscrit dans la ligne de la droite sarkozyste »

Enfin, au niveau des personnalités politiques hors gouvernement, Edouard Philippe s’installe en tête du classement avec 50 %, devant Nicolas Hulot, stable à 42 %. Ils sont talonnés par quatre personnalités de droite : Xavier Bertrand (37 %), François Baroin (34 %), Nicolas Sarkozy (34 %) et Valérie Pécresse (33 %).

*Enquête réalisée en ligne du 21 au 23 juillet auprès de 960 personnes de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. Marge d’erreur de 1,4 à 3,1 points.