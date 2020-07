le conducteur du poids lourd mis en examen pour homicides et blessures involontaires

Le conducteur a aussi l’obligation de remettre son permis de conduire au tribunal et a l’interdiction de conduire tout véhicule à moteur.

Le chauffeur du poids lourd impliqué dans l’accident de la route qui a tué quatre enfants mardi 28 juillet sur la RN2 à Laon (Aisne) a été mis en examen ce jeudi, notamment pour homicide et blessures involontaires, indique le parquet de Laon dans un communiqué. Il a été placé sous contrôle judiciaire.

Comme le révélait franceinfo mercredi, cet homme de 57 ans dit avoir été « distrait par un câble le gênant à l’intérieur de son véhicule. Il a détourné le regard afin de s’en occuper, précise le parquet. Lorsqu’il a relevé la tête, il s’est aperçu d’un ralentissement et n’a pas été en mesure de stopper son véhicule, percutant ceux devant lui. Le véhicule des cinq victimes a été pris dans ce carambolage », précise le communiqué.

Le conducteur a aussi l’obligation de remettre son permis de conduire au tribunal et a l’interdiction de conduire tout véhicule à moteur. Selon le tribunal, « cette mesure paraît suffisante pour prévenir le risque de renouvellement de l’infraction ». Par ailleurs, l’homme a également été mis en examen pour délit de fuite, car il est aussi impliqué dans un accident matériel quelques dizaines de minutes plus tôt à Soissons. Mercredi, le parquet indiquait également que le casier judiciaire du routier montrait qu’il avait déjà eu deux condamnations pour conduite en état d’ivresse il y a plus de 10 ans.

Après avoir été percutée à l’avant par le camion, la voiture familiale a été heurtée à l’arrière par un utilitaire, puis elle s’est embrasée. Quatre enfants de 9 à 13 ans qui étaient à bord sont morts. La conductrice de 42 ans a été sévèrement brûlée et transportée dans un hôpital en région parisienne. C’est la mère de l’un des enfants, les autres sont ses neveux.