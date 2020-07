Médecins sans frontières (MSF) a annoncé jeudi 30 juillet être « forcé » de fermer le centre d’isolement pour lutter contre le Covid-19 sur l’île grecque de Lesbos qui accueille actuellement quelque 16 000 réfugiés.

Le centre, qui dessert le camp surpeuplé de Moria, a été fermé « après que les autorités locales ont infligé des amendes, avec de possibles poursuites criminelles, en raison du non respect des règles d’urbanisme ».

More than 15000 people are trapped in #Moria, #Greece, without any possibility to adopt #COVID preventive measures.… https://t.co/3FpRD4bD0e—MSF_Sea(@MSF Sea)