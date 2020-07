L’élection présidentielle américaine aura-t-elle vraiment lieu le 3 novembre 2020 ? Pour la première fois, Donald Trump a explicitement évoqué jeudi 30 juillet dans un tweet un possible report du vote, mettant en avant des risques de fraude liés selon lui à l’épidémie de Covid-19.

« Avec le vote par correspondance […] 2020 sera l’élection la plus inexacte et la plus frauduleuse de l’histoire », a-t-il écrit sur le réseau social, ajoutant :

« Ce sera une véritable honte pour les Etats-Unis. Reporter l’élection jusqu’à ce que les gens puissent voter normalement, en toute sécurité ??? »

With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT E… https://t.co/VcSCg7IPwj —realDonaldTrump(@Donald J. Trump)

Or seul le Congrès a le pouvoir de décider du report d’une élection présidentielle. Donald Trump serait sûrement contrarié dans son projet par la majorité démocrate à la Chambre des Représentants.

Sondages très défavorables

Plusieurs Etats américains veulent rendre le vote par courrier plus accessible afin de limiter autant que possible la propagation du Covid-19. Contrairement à ce qu’avance le président, nombre d’entre eux autorisent ce système depuis des années et n’ont pas signalé de problèmes majeurs, à part quelques incidents isolés.

Cela fait quelques semaines que Donald Trump, qui fait face à des sondages très défavorables, brandit le spectre de « fraudes massives ». Ses propos sur ce thème ont poussé le 26 mai Twitter à signaler pour la première fois l’un de ses messages comme étant trompeur.

There is NO WAY (ZERO!) that Mail-In Ballots will be anything less than substantially fraudulent. Mail boxes will b… https://t.co/les5rPlDLQ —realDonaldTrump(@Donald J. Trump)

Ce possible revirement, Joe Biden, son adversaire démocrate, l’avait déjà envisagé en avril :

« Souvenez-vous de ce que je vous dis : je pense qu’il va essayer de faire reporter les élections d’une manière ou d’une autre, trouver des raisons pour lesquelles elles ne peuvent pas avoir lieu. » Comment Trump et les républicains cherchent à restreindre l’accès au vote

Quelques jours plus tard, Donald Trump, interrogé lors d’un point de presse à la Maison-Blanche, avait catégoriquement écarté cette hypothèse. « Je n’ai jamais envisagé de changer la date. […] Pourquoi est-ce que je ferais cela ? », avait-il répondu, dénonçant une « propagande » du camp démocrate.

Le tweet présidentiel évoquant la possibilité d’un report du scrutin a été envoyé quelques minutes après l’annonce d’une chute historique du PIB américain au deuxième trimestre (-32,9 % en rythme annualisé, -9,5 % par rapport au deuxième trimestre 2019), conséquence directe de la pandémie de Covid-19.