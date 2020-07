« Je suis le premier fusible, il y en aura d’autres. » Une semaine après sa démission en raison de ses liens avec l’écrivain accusé de pédophilie Gabriel Matzneff, l’ancien adjoint à la maire de Paris Christophe Girard a dénoncé sur France-Inter ce jeudi 30 juillet un « montage politique pour affaiblir » Anne Hidalgo.

Revenant sur sa décision de quitter son poste d’adjoint à la culture, après une manifestation d’élus écologistes réclamant sa démission, il a estimé que « c’était la bonne décision » tout en précisant cependant qu’il n’avait pas « démissionné sous la pression » :

« J’ai jugé que ce serait très compliqué et invivable, étant un bon connaisseur des États-Unis et du mouvement que l’on appelle “cancel culture” […] : la mise au pilori, la lapidation des personnes publiques et du monde de la culture. » INFO OBS. Affaire Matzneff : Philippe Sollers et Christian Giudicelli entendus par la police

« J’en appelle aux femmes et aux hommes politiques attachés à la démocratie et je demande qu’une loi soit faite rapidement pour la transparence des réseaux sociaux, la démocratie est en danger, la présomption d’innocence est absolument vitale », a-t-il martelé au micro d’Hélène Roussel, en dénonçant « une forme de pays de la terreur ». Il a également salué « le courage d’Anne Hidalgo et son amitié sans faille, parce qu’elle connaît la vérité ».

« Non, ça n’est pas un ami »

Dans un mail à BFMTV qui en a diffusé le contenu mercredi, Gabriel Matzneff a pris la défense de Christophe Girard, le qualifiant d’« ami » et se disant « catastrophé » par cette infortune causée par leur « amitié » :

« Ce réquisitoire […] montre qu’être mon ami, témoigner de l’amitié à mon égard est en soi une faute qu’il convient de punir sévèrement. »

Pourtant, l’ancien adjoint d’Anne Hidalgo est resté ce jeudi sur ses positions en niant une quelconque amitié avec l’écrivain : « Non, ça n’est pas un ami […] je le voyais régulièrement, comme des centaines, des milliers d’artistes plasticiens, musiciens, poètes, écrivains, mais des milliers en vingt ans », a-t-il fait valoir.

.@cgirard sur son « amitié » avec Gabriel #Matzneff: « Non ça n’est pas un ami. Je le voyais régulièrement comme des… https://t.co/cMxjhxGFaY —franceinter(@France Inter)

« Quand on est adjoint à la Culture […], on a comme rôle et comme devoir dans la société de rencontrer, de discuter, d’écouter les artistes sans leur demander leur casier judiciaire. Imaginons un instant que soient vivants aujourd’hui Gauguin, Rimbaud, Le Caravage ou Michel-Ange. Malgré les crimes qu’ils ont commis et qu’on a découverts plus tard, je les rencontrerai », a-t-il déclaré dans le but de réaffirmer le caractère professionnel de ces rencontres.

Gabriel Matzneff, ce paria très aimé qui fait l’apologie de la pédophilie

Christophe Girard avait été entendu en mars comme témoin, notamment en qualité d’ancien secrétaire général de la Maison Yves Saint Laurent entre 1986 et 1987, au moment où la Fondation dirigée par Pierre Bergé, ancien actionnaire de « l’Obs », apportait un soutien financier à l’écrivain. Il a admis n’avoir « sans doute pas suffisamment » lu les écrits de Matzneff et « c’est le grand reproche que je peux me faire », a-t-il déploré, précisant qu’il avait pris conscience du caractère manipulateur de l’homme en parcourant le livre de Vanessa Springora.

« Banderoles de la haine »

Interrogé sur Alice Coffin, l’une des deux élues EELV ayant participé à la manifestation devant l’Hôtel de Ville, il a estimé qu’elle avait été « sans doute débordée par des banderoles de la haine » tout en lui reprochant « une faute républicaine ».

Qui est Alice Coffin, l’élue EELV menacée sur internet, qui a poussé Christophe Girard à la démission ?

Le cas Girard a provoqué des tensions importantes entre Anne Hidalgo (qui a déclaré vouloir porter plainte) et ses alliés écologistes, trois semaines après sa réélection à la mairie de Paris. Cependant, l’intéressé assure avoir reçu « nombre de messages parmi les 23 élus écologistes, qui me connaissent depuis longtemps et qui sont venus me dire à titre privé qu’ils me soutiennent ».