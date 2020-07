Les sorties du 29 juillet 2020

Hotel by the River © 2018 Jeonwonsa Film Co. / Les Acacias Tous droits réservés

« Il n’y a pas un cinéma en France qui ait été rentable un seul jour depuis sa réouverture le 22 juin. » C’est le président de la Fédération nationale des cinémas français Richard Patry qui l’a dit la semaine dernière dans un entretien avec Le Parisien. Ce constat extrêmement sombre acte le redémarrage très lent de l’activité culturelle en France après le confinement. Qu’il débouche sur une reprise progressive au fil des semaines ou bien que ce sont là les signes avant-coureurs hautement inquiétants de la mort économique annoncée du cinéma tel qu’on le connaît, seul l’avenir nous le dira. En attendant, ce dernier mercredi du mois de juillet 2020 ne risque guère d’inverser la tendance, en tout cas sur le papier.

Car parmi la petite dizaine de films nouveaux à l’affiche à partir d’aujourd’hui, il y a quand même très peu qui n’éveillent pas notre intérêt. On ne parle pas des films d’animation venus de Corée du Sud et d’Allemagne, hélas les seuls à marcher tant soit peu en ces temps de vacances. L’utopie cauchemardesque des salles obscures uniquement ouvertes entre midi et six heures pour projeter des films familiaux n’a jamais été aussi plausible. Les autres genres populaires sont représentés par des films pas entièrement dépourvus d’attrait, grâce à la comédie d’adolescents en rut T’as pécho ? de Adeline Picault, au film d’horreur situé dans la communauté juive de Brooklyn The Vigil de Keith Thomas ou encore à Tijuana Bible, le troisième long-métrage de Jean-Charles Hue, un réalisateur à l’univers singulier comme l’avaient démontré ses deux premiers films La BM du seigneur et Mange tes morts.

Nos trois films coup de cœur de la semaine sont la comédie d’aventure Terrible jungle de Hugo Benamozig et David Caviglioli avec un casting en très grande forme comprenant Catherine Deneuve, Vincent Dedienne et Jonathan Cohen. Ce n’est certes pas du niveau des épopées exotiques de Philippe De Broca dans les années 1960 et ’70, mais ça s’en rapproche timidement. Puis, notre cher confrère Jean-Jacques semble avoir apprécié la forme inventive de The Climb de Michael Angelo Covino, prix du jury au Festival de Deauville en 2019. Il ne s’est pas prononcé sur le coréen Hotel by the River, mais connaissant son aversion à l’égard du travail de Hong Sang-soo, il vaudrait mieux chercher ses fans du côté de notre rédacteur en chef Pascal !

Rien n’est à jeter parmi les trois films qui feront leur retour en salles cette semaine. Tous restaurés en ultra-haute définition, ils mettent leur splendide noir et blanc au service d’histoires très diverses. Côté italien, vous pourriez vous familiariser avec le réalisateur injustement un peu oublié Alberto Lattuada, à travers le double programme au féminin composé de Guendalina et de Les Adolescentes. Côté japonais, le maître Shohei Imamura traite l’un des traumatismes majeurs de son pays avec le pessimisme solennel qui lui convient. Pluie noire est ainsi un rappel magistralement éprouvant qu’entre les cycles épidémiques et les catastrophes à venir dues au changement climatique, l’humanité toute entière vit toujours avec l’épée de Damoclès des bombes atomiques au dessus de sa tête.

Reprises

